IPC-Fipe sobe 0,71% na 2a quadrissemana de janeiro O Índice de Preços ao Consumidor (IPC) de São Paulo subiu 0,71 por cento na segunda quadrissemana de janeiro, seguindo a alta de 0,81 por cento na primeira, informou nesta sexta-feira a Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe). Os preços do grupo Alimentação, uma das principais pressões recentemente, avançaram 1,66 por cento, comparando-se à alta de 2,03 por cento do período anterior. Os custos do grupo Educação, que costumam subir nessa época do ano, elevaram-se em 1,87 por cento, acima da variação de 0,83 por cento da primeira quadrissemana. Veja abaixo a variação de preços dos principais grupos de produtos e serviços: 2a quadri 1a quadri -- Habitação: +0,05% +0,11% -- Alimentação: +1,66% +2,03% -- Transportes: +0,37% +0,42% -- Despesas pessoais: +1,14% +1,14% -- Saúde: +0,26% +0,37% -- Vestuário: +0,67% +0,93% -- Educação: +1,87% +0,83% O IPC mede a variação dos preços no município de São Paulo de famílias com renda até 20 salários mínimos. (Reportagem Cláudia Pires, edição de Carolina Schwartz)