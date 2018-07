IPC recua para 0,71% na segunda prévia do mês A inflação na cidade de São Paulo, medida pelo Índice de Preços ao Consumidor (IPC), ficou em 0,71% na segunda quadrissemana de janeiro, informou a Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe). O indicador recuou na comparação com a quadrissemana anterior (0,81%) e ficou abaixo das previsões dos analistas ouvidos pela Agência Estado, que iam de 0,75% a 0,84%. Dos sete grupos que compõem o IPC, somente Educação registrou alta entre a primeira e a segunda prévia do mês - passou de 0,83% para 1,87%. Recuaram, no período, os segmentos Alimentação (de 2,03% para 1,66%), Vestuário (de 0,93% para 0,67%), Transportes (de 0,42% para 0,37%), Saúde (de 0,37% para 0,26%) e Habitação (de 0,11% para 0,05%). Despesas Pessoais teve variação de 1,14%, idêntica à da primeira quadrissemana.