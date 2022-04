IPCA 15: Cenoura sobe 195% em 12 meses; confira itens que mais encareceram

A cenoura é o item que mais encareceu no acumulado de 12 meses, com uma alta de 195%, segundo dados divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) nesta quarta-feira, 27. Atrás dela estão o tomate (117,48%) e a abobrinha (86,83%). O café moído, o quarto item que mais subiu no período, teve aumento de 65,09%.

Para comparação, o salário mínimo em abril de 2021 era R$1.100, enquanto em abril deste ano é R$1.121, uma alta de 10,18%, ou seja, o seu crescimento ficou abaixo de 178 dos mais de 400 produtos aferidos pelo IBGE.

Nove itens subiram mais de 50% no acumulado de um ano. Entre eles, apenas o óleo diesel (52,53%) não está na categoria dos alimentos.

O transporte por aplicativo, na décima posição do ranking, aumentou 47,47%.

Veja os itens que mais encareceram no acumulado do ano: