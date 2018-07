IPCA fica abaixo do centro da meta em 2007 A inflação pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) em dezembro foi a maior de 2007, que fechou com taxa próxima ao centro da meta, segundo informações do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulgadas nesta sexta-feira. O IPCA subiu 0,74 por cento em dezembro e 4,46 por cento em 2007. A taxa do ano ficou ligeiramente abaixo do centro da meta de inflação do ano, de 4,5 por cento. A meta tem tolerância de 2 pontos percentuais para cima ou para baixo. Os dados, que ficaram em linha com a previsão do mercado, seguem a inflação de 0,38 por cento e de 3,14 por cento em 2006. Em 2007, os preços de alimentos subiram 10,79 por cento, contribuindo com 2,21 pontos percentuais para o IPCA. "Ou seja, o grupo alimentação e bebidas foi responsável por cerca da metade do índice geral", disse o IBGE em nota. O item carnes avançou 22,15 por cento e foi a maior contribuição para a inflação no ano. Em segundo lugar ficou o o item leite e derivados, com elevação de 19,79 por cento, e em terceiro o feijão, que saltou 109,20 por cento. "A alta dos alimentos é atribuída, basicamente, aos seguintes fatores: condições climáticas desfavoráveis, com chuvas intensas no primeiro semestre e longa estiagem no segundo; preços elevados dos produtos cotados no mercado internacional; aumento das exportações, favorecido por problemas climáticos em países produtores; redução de safra por baixa remuneração em períodos anteriores; e aumento da demanda por alimentos, tanto interna quanto externa", acrescentou o IBGE. Os preços dos produtos não-alimentícios tiveram em 2007 a menos alta de 1998, de 2,83 por cento. Isso deve-se em parte devido à queda de 6,16 por cento da tarifa de energia elétrica, item que teve a principal contribuição de baixa para o IPCA de 2007. (Reportagem de Vanessa Stelzer; edição de Cláudia Pires)