IPCA-15, prévia da inflação, atinge 0,59% em maio, maior para o mês desde 2016

RIO - O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - 15 (IPCA-15), prévia da inflação oficial no Brasil, foi de 0,59% em maio, o mais elevado para o mês desde 2016, quando ficou em 0,86%, segundo divulgado nesta terça-feira, 24, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

O resultado fez a taxa acumulada em 12 meses passar de 12,03% em abril para 12,20% em maio, a mais elevada desde novembro de 2003, quando estava em 12,69%.

A meta de inflação perseguida pelo Banco Central (BC) para este ano é de 3,50%, com intervalo de 2,00% a 5,00%. No ano passado, a inflação foi de 10,06%, quase o dobro do teto de tolerância de 5,25% perseguido pela autoridade monetária brasileira, que tinha como meta um IPCA de 3,75%