IPCA-15, prévia da inflação, chega a 0,99% em fevereiro, acima das projeções do mercado

O IPCA-15, prévia da inflação, registrou alta de 0,99% em fevereiro, após ter avançado 0,58% em janeiro, informou nesta quarta-feira, 23, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). É a maior variação para um mês de fevereiro desde 2016, quando ficou em 1,42%.

O resultado ficou acima do teto das estimativas dos analistas do mercado financeiro consultados pelo Estadão/Broadcast, que esperavam uma alta de 0,53% a 0,96%, com mediana positiva de 0,87%.

No ano, o IPCA-15 acumula alta de 1,58% e, em 12 meses, de 10,76%, acima dos 10,20% registrados nos 12 meses imediatamente anteriores.

O setor de maior impacto na alta dos preços foi o da Educação, responsável por 0,32 ponto percentual (p.p.), seguido por alimentação e bebidas (0,25 p.p.) e transportes (0,19 p.p.).