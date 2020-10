Ipea melhora projeção para o PIB de 2020 e passa a ver queda de 5%

RIO - O Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea), vinculado ao Ministério da Economia, revisou sua projeção para o desempenho do Produto Interno Bruto (PIB) de 2020 de um tombo de 6,0% para um retração um pouco mais moderada, de 5,0%, conforme relatório publicado em uma das seções da Carta de Conjuntura do 3º trimestre, publicada no site no órgão nesta quinta-feira, 1º.

Mesmo com elevado grau de ociosidade na economia - calculada em 13,9% no segundo trimestre -, por causa dos preços de alimentos, o Ipea revisou a projeção para o IPCA de 2020 para 2,3%, ante o 1,8% estimado anteriormente.

A recuperação da economia em meio à recessão provocada pela covid-19 começou em maio, puxada pela “gradual flexibilização das restrições à mobilidade de pessoas, a extensão do auxílio emergencial, a ampliação do crédito a micro, pequenas e médias empresas (MPMEs) com garantia do Tesouro e a política monetária expansionista”, segundo o Ipea.

“O desempenho observado de parte dos indicadores de atividade econômica nos primeiros meses do terceiro trimestre permite uma expectativa mais otimista acerca do ritmo de recuperação ao longo do restante do ano”, diz o relatório do Ipea, alertando que “a intensidade da recuperação ainda depende da evolução da pandemia”.

Entre os indicadores que sustentam uma expectativa mais otimista, os pesquisadores destacaram a produção industrial e as vendas do varejo. Com a alta de 8,0% em julho, a produção industrial já acumula avanço de 28,8% desde maio, “uma recuperação expressiva, porém ainda insuficiente para compensar a queda de março e abril”, pois o nível da atividade ainda está “6% abaixo do registrado em fevereiro”. O crescimento expressivo do comércio varejista colocou o nível de vendas no varejo restrito, após a alta de julho, 5,3% acima do nível de fevereiro.

No mercado de trabalho, a recuperação da economia tem aparecido de forma mais lenta na ocupação. Ainda assim, para os pesquisadores do Ipea, a lentidão na criação de postos de trabalho pode ser explicada em parte pelo aumento do número de horas trabalhadas. De maio a agosto, o número médio de horas efetivamente trabalhadas por semana avançou de 27,4 para 34,1, diz o relatório, “sinalizando que, inicialmente, o ajuste está sendo feito na jornada de trabalho, ficando as contratações para um segundo momento”.

Nesse quadro, o Ipea manteve a projeção de crescimento de 3,6% no PIB em 2021, mas alertou sobre o risco fiscal no médio prazo. “As perspectivas para a economia dependem também, ou principalmente, da redução das incertezas quanto à política fiscal diante do forte aumento do déficit e da dívida pública resultante das medidas de combate aos efeitos da pandemia, bem como das pressões que vêm se acumulando pelo aumento de gastos”, diz o relatório.

A percepção de aumento do risco fiscal aparece em indicadores do mercado financeiro, como a curva de juros dos títulos públicos. Segundo o relatório do Ipea, independentemente do nível das taxas, a inclinação da curva de juros, medida pela diferença entre o rendimento dos títulos com maturidade de dez anos e o dos de dois anos, aumentou de 1,87 ponto porcentual, antes da pandemia, para 3,77 ponto porcentual em setembro.

Além disso, embora a evolução da taxa do Credit Default Swap (CDS, indicador de risco do país) de 5 anos do Brasil tenha seguido de perto os movimentos observados para outros países em desenvolvimento, sugerindo que “as incertezas macroeconômicas e fiscais trazidas pela pandemia tenderam a afetar de forma semelhante” várias nações, “o Brasil se distingue no grupo dos emergentes porque a desvalorização do real foi maior que a das demais moedas”.

O real se desvalorizou em 30,5%, ante 6,4% na média de um conjunto de países emergentes, na comparação de meados de setembro com o fim de 2019, “embora isso possa ser em parte decorrência da forte redução do diferencial interno-externo de juros, que, no início do processo, era relativamente elevado”.

A piora no mercado de juros e câmbio se segue à deterioração fiscal. O déficit primário acumulado nos sete primeiros meses do ano alcançou 13,3% do PIB, ante 2,1% do PIB em igual período de 2019, destacaram os pesquisadores do Ipea. Com isso, a dívida bruta do setor público como proporção do PIB aumentou 8,3 ponto porcentual de julho de 2019 a julho de 2020, quando atingiu 86,5% do PIB. O Ipea projeta déficit primário para 2020 de 12,5% do PIB, “dos quais 8,4% do PIB correspondem às medidas fiscais para combater a pandemia”.

“O País sairá da pandemia, portanto, com seu desafio de consolidação fiscal redobrado, e com a necessidade de sinalizar de forma inequívoca seu compromisso com o equilíbrio fiscal. Na ausência de medidas efetivas que disciplinem o crescimento dos gastos públicos - aí incluídos os gastos tributários -, a possível percepção de insustentabilidade da dívida pública poderia gerar um ciclo vicioso, no qual aumentos da taxa de juros, do déficit nominal e da dívida se reforçariam mutuamente”, alerta o relatório.

O cenário do Ipea se completa com um aumento da pressão inflacionária, oriunda dos preços dos alimentos, ainda que não haja reajustes generalizados. Por causa dos alimentos, o órgão revisou a projeção para o IPCA de 2020 de uma alta de 1,8% para um avanço de 2,3%, mas os pesquisadores ressaltaram no relatório que “a expectativa de uma retomada apenas gradual da demanda, aliada à capacidade ociosa presente na maioria dos setores produtivos e à redução dos custos de mão de obra e aluguéis, deve continuar mantendo uma trajetória bem comportada do nível médio de preços”.

Em um box separado, o documento se debruçou sobre as estimativas para o nível da ociosidade. Com o tombo histórico visto no PIB do segundo trimestre, o hiato do produto aumentou de aumentou de 4,2% no primeiro trimestre deste ano para 13,9% no período de abril a junho, maior nível da série histórica do Ipea.

Isso mesmo com uma redução recente no PIB potencial, por causa do baixo nível dos investimentos nos últimos anos, que levou a uma redução na capacidade instalada, como estimado pelo Ipea em um estudo específico. “Mesmo com a recuperação projetada para a economia nesta visão geral, o ano deve fechar ainda com ociosidade elevada”, diz o relatório.