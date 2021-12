IPO do Nubank: papéis do banco sobem mais de 10% na estreia na Bolsa brasileira

Na estreia do Nubank na B3, a Bolsa de São Paulo, o Brazilian Depositary Receipt (BDR) do banco digital disparou 10,04% e entrou em leilão por oscilação máxima permitida. Na quinta-feira, 9, os BDRs (certificados de ações listadas fora do País) fecharam cotados a R$ 10,04, enquanto as ações da empresa na Bolsa de Nova York encerraram o pregão com ganhos de 14,78%, a US$ 10,33. Com isso, a empresa tem um valor de mercado de US$ 47 bilhões.

Às 14h40, os BDRs da fintech tinham alta de 9,26%. Entre os pares na Bolsa brasileira, Banco Inter sobe 6,35% (unit) e Banco Pan PN avança 9,92%. Os bancos comerciais também avançam, em meio ao bom humor generalizado no Ibovespa nesta sexta-feira, 10. O índice sobe 1,12%, aos 107.484,15 pontos.

"A visão de que o Nubank está agora com forte nível de caixa abre espaço para aquisições estratégicas, o que pode gerar expectativas sobre eventuais alvos", afirma Pedro Galdi, analista da Mirae Asset. Ele acrescenta que, para os "bancões" tradicionais, não deve haver impacto, a não ser uma provável maior competição. "Entendo que o impacto mais relacionado seria com o Banco Inter", aponta Galdi. Para Nicolas Borsoi, economista-chefe da Nova Futura, a performance do Nubank tende a favorecer outros bancos digitais, como Inter, em meio à percepção de que há mais confiança no segmento.

Estreia na B3

O presidente da B3, Gilson Finkelsztain, destacou que o Nubank trouxe mais uma inovação ao mercado brasileiro, que é o BDR nível 3, fazendo uma dupla listagem verdadeira, com ações também na Bolsa de Nova York. Esse tipo de operação é inovadora, disse o executivo na cerimônia de estreia do banco digital na B3. "Não seria possível há 2 anos", afirmou.

Finkelsztain citou outra inovação do banco digital, o programa NuSócios, que distribuiu mais de 7 milhões de BDRs aos clientes do banco.