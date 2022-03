IR 2022: saiba como lançar custos com educação na declaração

Entre as possibilidades de dedução no Imposto de Renda estão os valores gastos com educação - do próprio contribuinte ou de dependentes. Mas, ao contrário das despesas médicas, neste caso, há um limite de dedução.

O primeiro ponto a se prestar atenção é o limite, ou teto, de dedutibilidade. Isso significa que, independentemente do quanto acima desse valor o contribuinte gastou, esse será o máximo a ser deduzido na declaração. De acordo com a Receita Federal, o teto para 2022 é de R$ 3.561,50, mesmo que, eventualmente, a despesa tenha sido o dobro ou triplo disso.

O que entra como dedução em educação no Imposto de Renda?

São considerados gastos com educação os seguintes tópicos:

Educação infantil

Ensino fundamental

Ensino médio

Graduação

Pós-graduação (seja lato sensu ou stricto sensu)

Cursos tecnológicos

O que não entra como dedução em educação no Imposto de Renda?

Cursos de idiomas, como escolas de inglês, espanhol, entre outros

Cursos esportivos, como escolas de futebol, natação, entre outros

Aulas de balé

Como declarar gastos com educação no Imposto de Renda?

Para este passo a passo, o Estadão contou com a colaboração da professora de direito tributário da FGV Direito Rio Bianca Xavier.