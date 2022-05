Imposto de Renda 2022: confira dicas para enviar sua declaração na última semana do prazo

Se você faz parte do grupo que tem que declarar o Imposto de Renda 2022, este é o momento para começar a preencher as informações fiscais. O procedimento pode ser feito tanto por meio do programa da Receita Federal como pelo portal e-CAC, do governo federal. Neste ano, é possível receber a restituição ou fazer o pagamento de imposto devido por Pix.

Se o programa do IR apresentar algum erro, a dica é baixar a versão mais recente, disponibilizada no site oficial da Receita. Isso porque desde a disponibilização do programa, no início de março, até agora, o programa foi atualizado e substituído.

A Receita prorrogou o prazo de declaração para o dia 31 de maio. Após esse limite, as declarações atrasadas ou não entregues podem gerar multa. Caso tenha cometido algum erro, também é possível enviar uma declaração retificadora sem cair na malha fina.

Veja algumas das principais reportagens sobre como declarar seus patrimônios: