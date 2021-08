IR: Estados também querem mais repasses da União para apoiar projeto de reforma

BRASÍLIA - Os Estados vão brigar agora para aumentar também o repasse de recursos da União para compensar a perda de arrecadação com o projeto do Imposto de Renda. Segundo apurou o Estadão/Broadcast, os Estados querem, no mínimo, um aumento de três pontos porcentuais da parcela que recebem do governo federal via Fundo de Participação dos Estados (FPE).

A Proposta de Emenda Constitucional (PEC) 51, já tramita no Senado prevendo um aumento de 4,5 pontos porcentuais do FPE. A meta é buscar a sua aprovação. Hoje, esse repasse corresponde a 21,5% da arrecadação do Imposto de Renda e do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI).

Os Estados querem garantir que, no caso de o relator do projeto do IR, Celso Sabino (PSDB-PA), não mude o texto para reverter a perda de arrecadação para os governos regionais, essa PEC seja aprovada no Senado. A estratégia é que o Senado só vote o projeto do IR depois que essa PEC seja aprovada na Câmara com, no mínimo, mais três pontos porcentuais para o FPE.

A proposta dos Estados segue caminho dos prefeitos que conseguiram um acordo com o presidente da Câmara, Arthur Lira (Progressistas-PP) para aumentar em 1% as transferências para o Fundo de Participação dos Municípios (FPM) e outras medidas fiscais. Com esse acordo, os prefeitos conseguem aumentar em R$ 6,5 bilhões ao ano as transferências e zerar com folga as perdas com o projeto do IR.

Pelos cálculos do Comitê Nacional de Secretários Estaduais de Fazenda (Comsefaz), a perda de receita para os municípios com a última versão do projeto é de R$ 5,4 bilhões.

Os Estados se ressentem do acordo feito pelo presidente da Câmara com a Confederação Nacional dos Municípios (CNM), confirmado ao Estadão/Broadcast pelo seu presidente, Paulo Ziulkoski. É que a PEC que aumenta o FPM já passou pelo Senado em votação de dois turnos e aguarda apenas uma votação na Câmara depois de passar em primeiro turno. Nos últimos anos, os prefeitos já conseguiram dois aumentos do FPM: 1% em 2007 e mais 1% em 2014.