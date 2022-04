Restituição do IRPF: Receita paga lote residual nesta sexta

A Receita Federal paga nesta sexta-feira, 29, o lote residual de restituição do Imposto de Renda da Pessoa Física do mês de abril de 2022. O lote contempla restituições residuais de exercícios anteriores.

Para saber se a restituição está disponível, o contribuinte deve acessar a página da Receita na internet, clicar em “Meu Imposto de Renda” e, em seguida, “Consultar a Restituição”. É possível também acessar pelo aplicativo da Receita.

O pagamento da restituição é realizado diretamente na conta bancária informada na declaração de imposto de renda. Se o crédito não for realizado, por algum motivo (como a conta informada foi desativada), os valores ficarão disponíveis para resgate por até um ano no Banco do Brasil. Neste caso, o cidadão poderá reagendar o crédito dos valores pelo Portal BB ou pela Central de Relacionamento nos telefones 4004-0001 (capitais), 0800-729-0001 (demais localidades) e 0800-729-0088 (telefone especial exclusivo para deficientes auditivos).

Caso o contribuinte não resgate o valor de sua restituição no prazo de um ano, deverá fazer o requerimento pelo Portal e-CAC, disponível no site da Receita Federal, acessando o menu “Declarações e Demonstrativos”, “Meu Imposto de Renda” e clicando em “Solicitar restituição não resgatada na rede bancária”./AGÊNCIA BRASIL