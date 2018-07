Itaú abre inscrições para 150 vagas em programa de treinamento

O banco Itaú abriu as inscrições para o seu programa de treinamento, que oferece remuneração média de R$ 6,4 mil por mês. Os candidatos disputarão até 150 vagas. Os candidatos selecionados começarão as atividades em janeiro de 2019 na sede do banco, em São Paulo.

A duração do programa pode chegar a 13 meses, no caso das vagas para o braço de atacado do banco. Podem participar estudantes graduados após dezembro de 2016, ou com previsão de conclusão de curso até dezembro de 2019.

As etapas de seleção serão específicas para diferentes áreas do banco, explica em nota o diretor-executivo da área de pessoal do Itaú Unibanco, Sergio Fajerman. "Ao propormos desafios inerentes a cada unidade de negócio, damos ao futuro trainee a chance de entrar em contato com situações reais e questões que farão parte de seu dia a dia na organização".

Na edição de 2017, o programa teve mais de 42 mil inscritos.

O caminho entre a inscrição e a possível admissão no programa tem quatro grandes etapas: testes online de raciocínio lógico e língua inglesa; gravação de um vídeo; entrevista e resolução de um caso, com gestores das áreas e do RH por videoconferência; e entrevista presencial com os executivos.

O banco exige também o candidato domine o idioma inglês e possa trabalhar 8 horas por dia. Além da remuneração, os selecionados contarão com auxílio refeição e alimentação, assistência médica e odontológica, plano de previdência privada e seguro de vida.

Para quem mora a mais de 130 km da capital paulista, o banco vai pagar hospedagem por trinta dias. As inscrições vão até 3 de setembro e pode ser feitas a partir do site http://www.itau.com.br/carreira/programas/trainee.

Startup abre 30 novas vagas

Com objetivo de chegar a um total de 280 funcionários ao fim deste ano, a startup MaxMilhas, que vende passagens aéreas, continua seu plano de expansão e anuncia a abertura de 30 novas vagas em diversas áreas.

As oportunidades são para as áreas de tecnologia, marketing, atendimento e operações, em Belo Horizonte e São Paulo. "A empresa oferece todo o tipo de benefício e auxílio para profissionais de qualquer local do país que queiram fazer parte da MaxMilhas. Para ajudar nessa transição e adaptação, por exemplo, arcamos com as despesas de um mês de hotel, mudança definitiva e três viagens de volta para a cidade natal", explica a executiva Luiza Rubio.

A MaxMilhas oferece um voucher no valor de 20 mil milhas para viagens de férias dos funcionários. Para mais informações sobre as vagas, acesse: http://maxmilhas.gupy.io/.