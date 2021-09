Itaú já vê inflação em 8,40% no fim deste ano e revisa projeção para o PIB de 2022 para 0,5%

O Itaú Unibanco elevou suas projeções de taxa Selic no fim de 2021, de 7,5% para 8,25%, e de 2022, de 7,5% para 9,0%, devido ao cenário de inflação mais pressionado. O banco também elevou sua projeção de Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) deste ano, de 7,70% para 8,40%, e do próximo, de 3,90% para 4,20%.

"A situação hídrica gera pressão adicional sobre a inflação corrente, via aumento das contas de luz, e também sobre a dinâmica de preços do ano que vem, através da inércia resultante de um IPCA mais elevado e do risco de novas medidas que visem à redução do consumo de eletricidade. Adicionalmente, as dúvidas sobre a trajetória das contas públicas, em especial no que diz respeito ao cumprimento do teto de gastos em 2022, resultam em pressão mais duradoura sobre a taxa de câmbio, que deve apreciar um pouco menos do que esperávamos anteriormente", escreve o economista-chefe do Itaú, Mario Mesquita, em relatório.

O banco espera três aumentos de 1 ponto porcentual da Selic, de setembro a dezembro, e uma última alta de 0,75 ponto no início de 2022.

Após o resultado abaixo do esperado do Produto Interno Bruto (PIB) do segundo trimestre, o Itaú reduziu sua expectativa de crescimento da atividade em 2021, de 5,7% para 5,3%. Diante do cenário de juros mais elevado, o banco também diminuiu a projeção para 2022, de 1,5% para 0,5%.

No relatório, o Itaú avalia que o risco fiscal tem aumentado e, se materializado, traria efeitos negativos para a economia. O banco observa que o crescimento inesperado dos gastos com precatórios dificulta os planos de conciliar um aumento do Bolsa Família e a manutenção da âncora fiscal no País.

O banco manteve a projeção de déficit primário de 1,4% do PIB em 2021 e de 0,7% do PIB em 2022, mas alerta para os riscos. "Com esse quadro, estamos sujeitos a maiores créditos extraordinários não sujeitos ao teto de gastos, a uma dívida pública maior e ao risco de alta mais intensa de juros e baixo crescimento", escreve Mesquita.

Diante do cenário de maior incerteza sobre a trajetória das contas públicas e o cumprimento do teto de gastos em 2022, o Itaú elevou a sua projeção para o dólar no fim de 2021, de R$ 4,75 para R$ 5, e em 2022, de R$ 5,10 para R$ 5,20. O banco reforça que os fundamentos indicam apreciação do real, mas os prêmios de risco prejudicam o desempenho da moeda.