Itaú Unibanco tem lucro de R$ 7,034 bi no 2º trimestre

O Itaú Unibanco obteve lucro líquido recorrente de R$ 7,034 bilhões no segundo trimestre deste ano, cifra 10,2% maior que a vista no mesmo intervalo de 2018, de R$ 6,382 bilhões. Em relação aos três meses imediatamente anteriores, quando o resultado foi de R$ 6,877 bilhões, o aumento foi de 2,3%.

O Itaú destaca, em relatório que acompanha suas demonstrações financeiras, que dentre os destaques do segundo trimestre está a expansão das carteiras de crédito de pessoas físicas e de micro, pequenas e médias empresas que levou ao crescimento de 2,8% da margem financeira com clientes. Cita ainda o aumento de 5,1% da receita com prestação de serviços em função de maiores ganhos com administração de fundos e serviços de assessoria econômico-financeira. "Esses efeitos foram parcialmente compensados por aumento das despesas não decorrentes de juros e do custo do crédito", complementa o banco.

A carteira de crédito do Itaú somou R$ 659,7 bilhões no fim de junho, elevação de 2,0% em relação a março. Em um ano, cresceu 5,9%. No segundo trimestre, o destaque na carteira do banco foram as micro, pequenas e médias empresas, com avanço de 5,3% ante os três meses anteriores e 19,0% em um ano, e ainda pessoas físicas, com altas de 3,1% e 14,0%, respectivamente. Já o crédito para grandes empresas subiu 1,5% no segundo trimestre ante o primeiro, mas encolheu 1,8% em 12 meses.

O Itaú Unibanco somava R$ 1,678 trilhão em ativos totais ao fim de junho, expansão de 8,8% ante um ano, de R$ 1,542 trilhão. Ante os três meses anteriores, de R$ 1,651 trilhão, foi identificado incremento de 1,6%.

O patrimônio líquido do Itaú era de R$ 125,737 bilhões no segundo trimestre, elevação de 3,3% em um ano e de 4,9% no comparativo trimestral. Já a rentabilidade recorrente sobre o patrimônio líquido médio do banco (ROE, na sigla em inglês) era de 23,5% ao fim de junho ante 23,6% em março e 21,6% um ano antes.

"Com o bom encaminhamento da Reforma da Previdência e a consequente redução das incertezas em relação à sustentabilidade fiscal do País, acreditamos que a economia brasileira dará início a um processo gradual de recuperação. Além da rentabilidade, concentramos nossos esforços em fortalecer uma cultura na qual a satisfação do cliente ocupe papel central", diz o presidente do Itaú, Candido Bracher, em nota à imprensa.

O Itaú comenta seus resultados do segundo trimestre na terça-feira, dia 30, às 8h30, em teleconferência com jornalistas. Às 10 horas, a conversa será com analistas e investidores estrangeiros e, às 11h30, com os locais.

Dividendos

O Itaú Unibanco aprovou, nesta segunda-feira, 29, o pagamento de dividendos aos acionistas, no valor de R$ 0,7869 por ação (dos quais R$ 0,2393 por ação por conta do dividendo obrigatório do exercício de 2019), complementares aos pagos mensalmente durante o primeiro semestre. A distribuição terá como base de cálculo a posição acionária do dia 15 de agosto. Os dividendos serão pagos em 23 de agosto.