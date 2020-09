Itaú Unibanco lança financiamento de imóvel com correção pelo rendimento da poupança

De olho no crescimento do mercado imobiliário, o Itaú Unibanco anunciou um pacote de novas linhas voltadas ao setor, com foco tanto nas pessoas físicas quanto nas incorporadoras. Uma das novas linhas é uma modalidade de financiamento atrelada ao rendimento da poupança, algo inédito no País. Outra, bastante esperada, é a possibilidade de crédito com a garantia de um imóvel ainda financiado. Também há uma linha voltada às incorporadoras, para a construção de imóveis. Com isso, o banco fecha o círculo em torno do setor: financiará a construção do imóvel, a sua compra pela pessoa física e aceitará o bem, ainda financiado, como garantia para novas linhas de crédito.

"Com o novo patamar de juros e o momento de retomada, a gente viu uma resiliência do setor na pandemia e o início de retomada com força no mercado imobiliário. Em julho tivemos níveis recorde de financiamento e em agosto e setembro deve seguir crescendo", disse, em coletiva de imprensa, o diretor executivo do Itaú Unibanco, Alexandre Zancani.

Segundo ele, por trás do lançamento está o objetivo da instituição financeira de "liderar a mudança do crédito imobiliário no Brasil".

A novidade no pacote do banco é a linha de crédito imobiliário indexada à poupança. A cobrança será uma taxa fixa de 3,99% mais o rendimento da poupança, atualmente em 1,4%. Com isso, se a contratação fosse feita hoje, a taxa final seria de 5,39%, cerca de 25% abaixo da média cobrada no mercado.

"Aproveitamos um momento de mercado para liberar um patamar de taxas que antes não eram viáveis", disse Zancani. Um dos diferenciais, destacou, é que a poupança tem um teto para o rendimento de 6,17%, de acordo com as regras do Banco Central. Assim, a cobrança máxima da nova linha tem o limite de 10,16% ao ano.

Segundo o executivo, no período de testes, a aceitabilidade da nova linha foi bastante boa, em especial na mais alta renda. "De acordo com o patamar de juros será mais atrativa uma linha ou outra", frisou.

No financiamento imobiliário tradicional, o banco reduziu para todos clientes a taxa de TR + 7,3% ao ano para TR + 6,9% ao ano. Nessa linha, ao contrário da atrelada à poupança, o cliente sabe, ao contratar o financiamento, quanto pagará durante todo o contrato.

O diretor de Crédito Imobiliário do Itaú Unibanco, Danilo Caffaro, afirmou que a ideia do banco não é substituir nenhuma linha, mas sim aumentar o leque de produtos disponíveis da casa, aproveitando para repassar a queda recente da Selic, a taxa básica de juros, hoje no piso histórico de 2% ao ano.

A nova linha valerá para imóveis residenciais, terá até 30 anos de prazo para pagamento e exigirá uma entrada mínima de 18% do valor de avaliação do imóvel.

Home equity

Para fechar o círculo de crédito voltado ao setor imobiliário, o Itaú também lançou o crédito com a garantia de imóvel que ainda está financiado, o chamado "home equity", modalidade já muito desenvolvida em outros países. Nessa linha, possível após resolução do Banco Central, o cliente com imóvel financiado no Itaú poderá pegar um novo crédito - que pode ser utilizado para qualquer propósito. O valor emprestado pode ser o mesmo do saldo devedor, com a limitação de até 90% do valor do imóvel. O pagamento da nova dívida será dividida pelo prazo do financiamento do imóvel que foi dado em garantia.