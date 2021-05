Itaú Unibanco tem alta de 63,6% no lucro no 1º trimestre, para R$ 6,4 bilhões

O Itaú Unibanco apresentou lucro líquido recorrente de R$ 6,4 bilhões no primeiro trimestre, com alta de 63,6% em relação ao mesmo período do ano passado. De acordo com o presidente da instituição financeiro, Milton Maluhy Filho, o período de janeiro a março foi um momento em que o banco passou por transformações para enfrentar o acirrado cenário de competição do setor financeiro nacional.

"Neste primeiro trimestre, evoluímos muito em nosso processo de transformação cultural, para estarmos cada vez mais preparados para os atuais desafios. Conseguimos acelerar a nossa agenda de transformação digital e diversas outras frentes de trabalho fundamentais para melhoramos significativamente a experiência dos nossos clientes", disse o presidente do Itaú Unibanco, nas notas do balanço.

O lucro líquido recorrente no primeiro trimestre, de R$ 6,398 bilhões, veio acima das projeções do mercado. A média de quatro casas consultadas pelo Prévias Broadcast – Bank of America (BofA), JP Morgan, Goldman Sachs e Eleven Financial – apontava para uma cifra de R$ 5,74 bilhões. O resultado apresentado pelo maior banco da América Latina foi 11,5% maior que o esperado.

A carteira de crédito total do Itaú avançou 4,2% nos três primeiros meses deste ano ante o trimestre anterior, para R$ 906,3 bilhões. Em um ano, foi identificada alta de 15%. No caso da pessoa física, os empréstimos tiveram elevações de 2,2% e 9,8%, respectivamente. Já o seu custo de crédito alcançou R$ 4,1 bilhões de janeiro a março, cifra 31,9% inferior à verificada nos três meses imediatamente anteriores.

Ao fim de março último, o patrimônio líquido do banco era de R$ 140,4 bilhões, alta de 13,5% em um ano. Já os seus ativos totais somaram R$ 2,1 trilhões, elevação de 7,2%, na mesma base de comparação. A rentabilidade sobre o patrimônio líquido (ROE, na sigla em inglês) do Itaú encerrou o primeiro trimestre deste ano em 18,5% contra 16,1% do registrado nos três meses anteriores.