Itaúsa não pretende vender no curto prazo participação em sociedade formada com ações da XP

A holding Itaúsa informou que, diante das discussões do Itaú para separação de sua participação na XP Inc., não pretende alienar no curto prazo participação relevante na Newco - sociedade que surgiria com a cisão - e atuará alinhada com a XP. "Dentro da estratégia de diversificação do portfólio em companhias do setor não financeiro, a Itaúsa não considera essa participação como estratégica no longo prazo, estando este ativo sujeito às avaliações no âmbito do processo de acompanhamento de seu portfólio", acrescenta.

Leia Também Após comprar briga pública com a XP, Itaú busca porta de saída da corretora

Em fato relevante enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), a empresa explica que caso o Itaú Unibanco decida implementar a cisão em estudo, essa não será concretizada antes de 31 de dezembro de 2020. Sendo assim, a transação não deverá produzir efeitos para a Itaúsa neste exercício social.

Segundo a holding, respeitando-se a atual composição acionária do Itaú Unibanco, a Itaú Unibanco Participações (Iupar) passaria a ser a maior acionista individual da Newco.

A Iupar, atual controladora do Itaú Unibanco, possui 51,71% das ações ordinárias do banco e tem como acionistas a Itaúsa (com 50% das ações ordinárias da Iupar e 66,53% do capital total) e a Companhia E. Johnston de Participações (com as demais ações ordinárias da Iupar).

Pouco mais de quatro meses após partir para uma briga pública com a XP Investimentos, o Itaú Unibanco anunciou nesta terça-feira, 3, um plano para segregar a maior parte das ações que detém na corretora em uma nova companhia, além da anunciar planos de vender 5% das ações que permaneceriam em suas mãos no mercado financeiro. Segundo fontes de mercado, seria uma estratégia da instituição para, aos poucos, deixar de ser sócia da XP.

O banco deve entregar a maior parte dos papéis - 41%, de um total de 46% - aos seus acionistas. Essas ações irão para uma nova companhia, por enquanto batizada de “Newco”. Essa sociedade teria como único objetivo a alocação das ações que o banco possui na XP.

"Caso esta operação venha a ocorrer, a Itaúsa passaria a deter, direta e indiretamente, 37,39% do capital total da Newco e o equivalente a 15,35% do capital total da XP", informa.

A operação, se concretizada, faria com que os acionistas do Itaú Unibanco recebessem participação acionária na Newco, cujo único ativo seriam essas ações representativas do capital da XP. A Newco seria uma companhia aberta listada em Bolsa de Valores e signatária do atual acordo de acionistas da XP com Itaú Unibanco.