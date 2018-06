Ivan Monteiro vai assumir presidência interina da Petrobrás

RIO - Ivan Monteiro, atual diretor financeiro da Petrobrás, irá substituir Pedro Parente no comando da estatal. O Estadão apurou que o nome do diretor foi escolhido em reunião do Conselho de Administração da petroleira nesta sexta-feira, 1º. Inicialmente, o executivo vai assumir interinamente, mas as chances de ocupar o cargo de forma permanente são grandes. A escolha foi noticiada em primeira mão pela Coluna do Estadão, que apurou que Monteiro só aceitou o novo posto depois de receber a garantia de que não haverá interferência na política de preços da empresa.

O nome de Ivan foi sugerido pelo presidente do Conselho de Administração da Petrobrás, Luiz Nelson Silva de Carvalho. Na avaliação dos conselheiros, o executivo é o nome mais indicado para continuar a conduzir o plano estratégico da petroleira, que incluiu desinvestimentos e foco no pré-sal.

Com a aprovação de Monteiro, o governo atende ao pedido feito por Parente a Temer para que os procedimentos de governança aprovados em sua gestão sejam cumpridos. Um deles é o de contratação, a partir de uma lista tríplice de candidatos escolhidos por uma consultoria externa.

Além disso, após identificado o melhor nome, ele deve passar por uma série de verificações que certifiquem sua idoneidade. A eleição de um executivo da diretoria ou do conselho resolve o problema, porque essa pessoa já passou por esse processo e, assim, a substituição pode ser imediata.

Ivan Monteiro entrou na Petrobrás durante a gestão de Aldemir Bendine e continuou como nome forte da estatal durante o comando de Parente.