Jack Ma se prepara para deixar presidência executiva da Alibaba

PEQUIM - Jack Ma, bilionário cofundador Alibaba, uma das maiores companhias de e-commerce do mundo, prepara sua transição no cargo de presidente executivo e deve se dedicar a filantropia, de acordo com uma fonte familiarizada com a situação. A expectativa é de que Ma anuncie seus planos, incluindo uma linha do tempo para transição, na segunda-feira, quando completará 54 anos, acrescentou a fonte, enfatizando que Ma quer garantir uma transição tranquila e planeja permanecer no conselho da companhia.

Mais cedo, o New York Times noticiou que Ma pretendia anunciar sua saída na segunda-feira.

Nos anos que passou no comando da Alibaba, o executivo se tornou o empresário mais famoso da China, conhecido por seu carisma e franqueza, e uma fluência em inglês aprimorada por anos de ensino do idioma e orientando turistas americanos ao longo das margens do Lago Oeste em sua cidade natal, Hangzhou.

"Tanto no exterior como no mercado doméstico Jack é o símbolo mais forte da explosão da China na internet e mais amplamente do boom de consumo chinês", disse Duncan Clark, consultor de negócios para o mercado chinês e autor do livro "Alibaba: a casa que Jack construiu." "Então você tem uma figura icônica associada a duas grandes forças que planeja desistir de suas funções executivas"

A decisão de Ma poderia ser um sinal de mudanças no ambiente de negócios na China, observou Clark, ao passo que o governo chinês tem exercido maior controle sobre as empresas de tecnologia, inclusive por meio de uma lei de cibersegurança adotada no ano passado. A repressão afetou em grande parte as empresas voltadas para conteúdo. "Existe uma preocupação agora que o oxigênio para os empreendedores esteja se esgotando?", pergunta Clark.

Ma deu início ao processo de transição há cinco anos, quando deixou a direção executiva do grupo. Atualmente, o executivo-chefe da Alibaba é Daniel Zhang e o vice-presidente executivo é Joe Tsai. Em julho, Ma se tornou o quarto maior acionista da Alibaba, com cerca de 4% das ações, atrás da Altaba Inc., holding que restou após a empresa ter vendido a maior parte dos seus ativos no Yahoo para a Verizon Communications e o SoftBank Group. Mesmo assim, Ma e outros executivos reunidos em uma entidade conhecida como "Alibaba Partnership" ainda detém boa parte do poder de decisão dentro da companhia.

Desde a renúncia, Ma tem passado a maior parte do seu tempo no campus da Alibaba em Hangzhou recebendo visitantes dignitários ou viajantes de todo o mundo para falar em defesa de causas que acredita. Mais recentemente, o executivo hospedou o primeiro-ministro da Malásia, Mahathir Mohamad no campus da Alibaba em agosto. /AGÊNCIAS INTERNACIONAIS