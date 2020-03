Jack Welch, ex-presidente da General Eletric e guru de gestão, morre aos 84 anos

Classificado como 'gestor do século', após liderar a General Electric por duas décadas, John F. Welch Jr., conhecido como Jack, morreu aos 84 anos.

Welch assumiu a GE em 1981, logo após Ronald Reagan se tornar presidente dos Estados Unidos. Com a ajuda de impostos mais baixos e políticas de apoio ao ambiente empresarial, a época foi marcada por grandes ganhos para muitas das multinacionais dos EUA.

A GE liderou o grupo. Durante a gestão de Welch, a receita da empresa saltou quase cinco vezes, para US$ 130 bilhões. O valor de mercado passou de US$ 14 bilhões para mais de US$ 410 bilhões.

Além dos números da GE, a aposentadoria de Welch, em 2001, também foi marcada por um recorde: US$ 417 milhões, a maior indenização paga a um executivo. A revista Fortune apontou Welch como "Gestor do século" e, em 2000, o Financial Times deu à GE o título de "A empresa mais respeitada do mundo". / Agências internacionais