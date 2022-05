Bolsonaro deve se encontrar com Elon Musk nesta sexta-feira em SP

BRASÍLIA - O presidente Jair Bolsonaro se encontra amanhã em Porto Feliz, interior de São Paulo, por volta das 10 horas, com o bilionário americano Elon Musk. Admirador do ex-presidente dos Estados Unidos Donald Trump, Musk é dono da Tesla e negocia uma operação para comprar o Twitter.

Acompanham a comitiva presidencial os ministros Fábio Faria (Comunicações), Carlos França (Relações Exteriores), Augusto Heleno (Gabinete de Segurança Institucional) e Ciro Nogueira (Casa Civil). A informação foi revelada pela coluna do jornalista Lauro Jardim, do jornal O Globo, e confirmada pelo Broadcast Político com fontes do Palácio do Planalto.

O encontro, que não consta da agenda oficial do presidente, acontecerá às margens do “Conecta Amazônia”, evento para discutir marcos regulatórios, regulação na Amazônia e conectividade nas escolas.

Em transmissão ao vivo nas redes sociais, Bolsonaro disse hoje que teria um encontro reservado com uma “pessoa muito importante, reconhecida no mundo todo” nesta sexta-feira. “Essa pessoa veio para ajudar nossa Amazônia”, afirmou o presidente, sem revelar a identidade.

Antes de embarcar para Porto Feliz, Bolsonaro participa, das 6h30 às 7h30, de café da manhã com mulheres empreendedoras do Movimento Escolas Abertas. Após o encontro com Musk, segue para Curitiba, onde participará no sábado da Marcha para Jesus.