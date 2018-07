Japão vê contração maior e revisa PIB para -0,5% no 3o trimestre A economia do Japão encolheu 0,5 por cento no terceiro trimestre, mais do que a previsão dos economistas de uma contração de 0,2 por cento, segundo dados do governo, confirmando que a economia está em recessão. A contração revisada do Produto Interno Bruto (PIB) para o trimestre entre julho e setembro, em termos reais e precificados, foi maior que a estimativa inicial do governo de 0,1 por cento de queda. Foi o segundo recuo trimestral em um ano, colocando o Japão em uma recessão que alguns analistas acreditam que pode durar todo o ano que vem ou mais. A queda traduziu-se em um recuo anualizado de 1,8 por cento, contra dados preliminares que davam conta de uma queda anual de 0,4 por cento e a previsão média de uma revisão para uma queda de 0,9 por cento. (Reportagem de Yuzo Saeki)