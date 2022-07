JBS vai investir R$ 180 milhões em fábrica de biodiesel em SC

A JBS Biodiesel anunciou que vai investir R$ 180 milhões em uma nova fábrica de biodiesel na cidade de Mafra, em Santa Catarina. A unidade terá capacidade para produzir cerca de 370 milhões de litros por ano, duplicando a capacidade de produção de biocombustível da companhia, informou a JBS, em comunicado.

A capacidade de produção total de biodiesel da empresa saltará de 350 milhões para cerca de 720 milhões de litros por ano. O volume equivale a pouco mais de 10% dos 6,76 bilhões de litros de biocombustível produzidos no País em 2021, segundo a Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), comparou a JBS.

O biodiesel que será produzido em Mafra utilizará o óleo de fritura recuperado e o óleo de soja proveniente do esmagamento de grão para a produção de farelo que alimenta aves e suínos. O objetivo é diversificar as fontes de matéria-prima do combustível, produzido hoje a partir de sebo bovino.

A nova fábrica será a terceira em operação da JBS Biodiesel, que já possui unidades em Lins (SP) e em Campo Verde (MT).