Jerônimo Antunes deixa o Conselho de Administração da Petrobrás

RIO - Petrobrás informou nesta quinta-feira, 18, que Jerônimo Antunes renunciou ao cargo de membro do Conselho de Administração da companhia, bem como dos Comitês do Conselho do qual fazia parte, por razões pessoais. Antunes é membro da cota do acionista controlador, a União.

"A companhia aguardará a indicação do substituto pelo acionista controlador, o qual será submetido aos procedimentos internos de governança corporativa, incluindo a análise de conformidade e integridade necessária ao processo sucessório da companhia", informou a Petrobras em nota.

Jerônimo chegou a assumir interinamente o posto de presidente do conselho em janeiro deste ano. À época, o executivo passou a ocupar o posto deixado por Luiz Nelson Guedes de Carvalho, que renunciou ao cargo para o qual havia sido indicado pela União.