João Cox deixa a presidência do conselho da TIM; Durante assume

A TIM informa troca na presidência do conselho de administração. Em nota à imprensa, a companhia anuncia que o colegiado em reunião nesta quarta-feira elegeu Nicandro Durante para substituir João Cox, cujo mandato à frente do conselho teve início em 16 de março de 2018.

Durante, ex-CEO da British American Tobacco, maior empresa de tabaco do mundo, também atua como conselheiro independente da Reckitt Benckiser, gigante dos produtos de limpeza e higiene pessoal.

Junto com sua nomeação ocorreu a eleição de Pietro Labriola como CEO, ele que desde fevereiro é membro do conselho da Tim Brasil. O novo CEO foi informado em fato relevante pouco antes do comunicado à imprensa.