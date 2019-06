Joaquim Levy diz que moeda única exige convergência de políticas

RIO - O presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), Joaquim Levy, disse nesta sexta-feira, 7, ao sair um almoço com o ministro da Economia, Paulo Guedes, que a ideia de uma moeda única entre o Brasil e Argentina "é interessante, mas complexa".

LEIA TAMBÉM > Bolsonaro diz que moeda única valeria para toda a América do Sul

Ele lembrou que a unificação das moedas exige convergência de políticas, inclusive fiscal, e que esta é também a opinião de Guedes, recém chegado da Argentina. Guedes participou com Levy e vários empresários do encontro promovido pelo Centro Brasileiro de Relações Internacionais (Cebri), em clube na zona sul do Rio. Levy afirmou que na Europa a moeda única, o euro, deu um impulso de integração na região, mas que é necessário estudar o assunto. "Tem que ver se as condições são similares, é uma decisão política", afirmou Levy ao deixar o encontro.

'Sonho'

O presidente Jair Bolsonaro afirmou na manhã desta sexta-feira, 7, que foi dado na Argentina o primeiro passo em direção a uma moeda única no Mercosul. "É o primeiro passo para um sonho de uma moeda única. Como aconteceu com o euro lá atrás, pode acontecer o peso real aqui", disse ele ao deixar o hotel onde estava hospedado em Buenos Aires.

Repercussão

O vice-presidente Hamilton Mourão afirmou que a ideia de moeda única para a América do Sul é embrionária e assunto para o ministro da Economia, Paulo Guedes, mas avaliou que eventual unificação poderia ser positiva.

Já o presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), criticou a ideia e a questionou por meio do Twitter. "Será? Dólar valendo R$ 6,00? Inflação voltando? Espero que não", disse o deputado. Entre as interações com o post, a maioria dos internautas criticou o posicionamento de Maia.