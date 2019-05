Joice diz que gabinete de inteligência da Previdência começa na próxima terça-feira

BRASÍLIA - A líder do governo no Congresso, a deputada Joice Hasselmann (PSL-SP), afirmou que o "gabinete de inteligência" da Previdência vai começar a funcionar a partir de terça-feira. Mais cedo, a deputada anunciou que irá criar dispositivo para manter sempre um técnico do ministério da Economia à disposição dos parlamentares. Serão três ou quatro especialistas que vão se revezar na função, sempre com dados disponíveis, inclusive regionalizados.

Segundo a parlamentar, o gabinete também irá produzir conteúdo para que os deputados e senadores possam usar em suas redes sociais para tratar sobre a reforma.

Para Joice, houve avanços significativos na articulação entre Executivo e Legislativo nas últimas semanas. Ele acredita que haverá tempo hábil para se aprovar uma reforma robusta ainda no primeiro semestre na Câmara, "com o tamanho que precisamos". Segundo ela, agora as conversas são para manter uma economia robusta com a reforma, "sem lipoaspiração".

Joice voltou a afirmar que as alterações sobre BPC e aposentadoria rural já são dadas como certas, mas que as mudanças no texto devem parar por aí. "Agora deu, se abrir muita concessão não resolvemos o problema", afirmou.

O secretário especial da Previdência, Rogério Marinho, esteve reunido com a líder hoje. Ele reforçou o discurso de Joice e afirmou que o importante agora não é mais se a reforma será aprovada, o que para ele já é certo, e sim qual será o tamanho da economia. Marinho disse que a equipe econômica está sendo demandada para ter um relacionamento mais estreito com o parlamento e que ele achou "de bom tom e pertinente" a criação do "gabinete de inteligência".

Joice comentou ainda sobre o contingenciamento na Educação e afirmou que o foco do governo hoje é na educação básica e na técnica.