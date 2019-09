Jorge Paulo Lemann volta a ser o maior bilionário do Brasil

O empresário Jorge Paulo Lemann voltou ao topo da lista dos maiores bilionários brasileiros, de acordo com informações da 'Forbes Brasil'. Agora com um patrimônio de R$ 104,71 bilhões, o investidor recuperou a posição que ocupava desde 2013, mas que havia perdido há 8 meses para o banqueiro libanês naturalizado brasileiro, Joseph Safra.

LEIA TAMBÉM > Fundação divulga lista de bolsistas do programa que formou Tabata Amaral

A queda para o segundo lugar no ranking aconteceu em meio a uma série de perdas do fundo de investimentos 3G Capital, que Lemann opera junto dos bilionários Marcel Herrmann Telles e Carlos Alberto Sicupira. O empresário brasileiro tentou formar um conglomerado de alimentos com a fusão da gigante americana Kraft Heinz com a Berkshire Hathaway, empresa de investimentos de Warren Buffett, mas a ideia não deu certo e as ações da empresa despencaram.

Mesmo com o tropeço, os demais investimentos de Paulo Lemann foram suficientes para que, próximo ao fechamento da lista anual divulgada pela revista Forbes no Brasil, ele voltasse ao primeiro lugar. O segundo colocado, que é considerado o banqueiro mais rico do mundo, tem seu patrimônio avaliado em R$ 95,04 bilhões

Confira os dez brasileiros mais ricos segundo a 'Forbes Brasil' em 2019: