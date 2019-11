‘Jornal do Carro’ elege os melhores do ano

Os vencedores da premiação Os Melhores do Jornal do Carro 2020 foram revelados nesta quinta, 28. O prêmio é promovido pelo Jornal do Carro, marca do Grupo Estado que surgiu em 1982 como um suplemento e se transformou em plataforma multimídia de produção de conteúdo focada no segmento de veículos.

A premiação deste ano incluiu um total de 32 categorias e reconheceu, além de automóveis lançados ao longo de 2019, produtos e também serviços que contribuem para o desenvolvimento de soluções de mobilidade.

A equipe de especialistas da redação do Jornal do Carro elegeu 16 vencedores, sendo 13 automóveis e 3 motores. Os outros 16 contemplados foram eleitos por meio de voto popular – a pesquisa foi realizada pelo Ibope Inteligência.

Na escolha dos especialistas, o “Carro do Jornal do Carro” foi o Toyota Corolla, enquanto o melhor hatch compacto foi o Polo, da Volkswagen, e o SUV compacto mais votado foi o Hyundai Creta. Já no voto popular, o melhor lançamento do ano foi o Land Rover Range Rover Evoque.

A eleição de Os Melhores Jornal do Carro é feita há 14 anos. Na primeira edição, em 2006, havia apenas carros produzidos no Brasil. Desde então, a eleição acompanhou a evolução do mercado de veículos no País, incluindo também automóveis importados. A partir de 2016, a eleição virou um prêmio.

Categorias

A escolha dos especialistas é feita pela redação do Jornal do Carro. Para selecionar os vencedores, são avaliados todos os veículos à venda no Brasil. Participam da eleição os modelos de veículos que chegaram às lojas até 1.º de novembro. Durante o processo de escolha, a equipe de jornalistas escolhe três finalistas para cada categorias. Depois disso, o vencedor é escolhido por consenso.

Para se chegar aos vencedores pelo voto popular foram realizadas 1,5 mil entrevistas em todo o País com entusiastas do setor automotivo. Participaram homens e mulheres, com mais de 18 anos, das classes A, B e C, que compraram um ou mais veículos depois de 2014 e declaram ser o principal usuário do carro.

Voto dos especialistas

Carro do Jornal do Carro - Toyota Corolla

Hatch Compacto - Volkswagen Polo

Sedã Compacto - Chevrolet Onix Plus

Sedã Médio/Grande - Toyota Corolla

Sedã de Luxo - Volvo S60

SUV Médio - Toyota RAV4

SUV Compacto - Hyundai Creta

UV de Luxo - Range Rover Velar

Picape - Ford Ranger

Esportivo - Porsche 911

Melhor Veículo Híbrido - Porsche Panamera 4 E Hybrid

Veículo Elétrico - BMW i3