Jornalistas do Grupo Estado são premiados

A newsletter Jornalistas&Cia e o portal Maxpress premiaram ontem, em cerimônia realizada em São Paulo, os jornalistas mais admirados da área de Economia, Negócios e Finanças do País. Entre os 50 mais votados, 9 são do Grupo Estado. A Agência Estado/Broadcast foi a vencedora na categoria agência de notícias.

Esta foi a quarta edição do prêmio, cuja votação é feita por um “colégio eleitoral” formado por 54 mil jornalistas de redações e assessorias de imprensa de todo o Brasil. A eleição ocorre em dois turnos. Na primeira etapa, são selecionados os 100 mais votados em escolha espontânea.

Desse grupo são escolhidos, na segunda etapa da votação, os 50 premiados. Por questão de empate, 54 profissionais foram premiados em 2019.

Dessa lista, há destaque para os dez jornalistas com maior número de votos – relação que incluiu dois profissionais do Grupo Estado: a repórter Cleide Silva e o colunista Celso Ming.

Na relação dos +Admirados na Imprensa de Economia, Negócios e Finanças, como é chamada a premiação, estão também os jornalistas Adriana Fernandes, Cida Damasco, Cristiane Barbieri, Mônica Scaramuzzo, Ricardo Grinbaum e Rolf Kuntz.

O Valor Econômico ficou com o prêmio de veículo mais admirado na categoria jornal de Economia, Negócios e Finanças. Na categoria revista, o prêmio foi para a Exame. Entre sites e blogs, o vencedor foi o Valor Online. O Jornal da CBN venceu como o melhor programa de rádio e o Jornal das Dez, da Globo News, foi eleito o primeiro colocado na categoria televisão.

Especialistas

Também ontem cinco jornalistas do Grupo Estado foram premiados na quinta edição do Prêmio Especialistas 2019, que reconhece profissionais do jornalismo especializado em todo o Brasil.

A jornalista Adriana Moreira foi premiada pela categoria turismo e hotelaria; Cleide Silva, pela cobertura do setor automotivo; Circe Bonatelli pelas coberturas dos setores bens de capital, construção civil e arquitetura; Luciana Collet, por petróleo e energia elétrica; o colunista Pedro Doria, por tecnologia da informação; e Renata Cafardo, pela cobertura de educação.