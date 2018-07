José Fucs é eleito 'Jornalista Econômico do Ano' pela OEB

José Fucs, repórter especial do Estado, foi eleito o “Jornalista Econômico do Ano” de 2018 pela Ordem dos Economistas do Brasil (OEB) e pelo Conselho Regional de Economia de São Paulo (Corecon-SP). A entrega do prêmio será realizada em solenidade do Prêmio Economista do Ano, no dia 13 de agosto – Dia do Economista.

Jornalista desde 1983, Fucs é autor de série especial de reportagens publicada pelo Estado sobre os desafios do Brasil para alcançar o desenvolvimento sustentável, a estabilidade política e o bem-estar social, pós-impeachment. A série virou o livro A Reconstrução do Brasil, lançado em setembro do ano passado. A obra reúne as 15 reportagens produzidas pelo jornalista, e os dez editoriais correlatos publicados entre setembro de 2016 e janeiro de 2017.

Antes de ser repórter especial do Estado, Fucs foi repórter especial da Época, editor-chefe da revista Pequenas Empresas & Grandes Negócios e editor executivo de Exame. Trabalhou também como repórter na Gazeta Mercantil e na Folha de S. Paulo.

A eleição do “Jornalista Econômico”, e a de outras categorias que compõem o Prêmio (“Economista do Ano” e “Economista Chefe”), ocorreu em duas etapas. Na primeira, os economistas da OEB de todo o Brasil votaram livremente em diversos nomes. Os três nomes mais votados de cada categoria foram encaminhados aos membros do Conselho Superior da OEB. Esse colegiado votou e definiu os vencedores de cada uma das categorias do prêmio.

Na categoria “Economista do Ano” venceu Paulo Rabello de Castro, presidente do BNDES até a semana passada, quando deixou o cargo para concorrer à Presidência da República. Como “Economista Chefe” foi eleito Fernando Honorato Barbosa, do Bradesco. O “Economista Homenageado” é o professor Fábio Nusdeo, da FEA-USP. E o “Jurista do Ano” é o juiz Daniel Carnio Costa, da 1.ª Vara de Falências e Recuperação Judicial de São Paulo.