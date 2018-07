José Serra lançará, amanhã, a Investe São Paulo O governador José Serra (PSDB) lançará oficialmente amanhã a Agência Paulista de Promoção de Investimentos e Competitividade, a Investe São Paulo. A cerimônia ocorrerá, a partir do meio-dia, no Palácio dos Bandeirantes, na capital. Segundo a secretaria de Desenvolvimento paulista, o objetivo da instituição será atrair investimentos e expandir empresas instaladas no Estado. A agência herdará da Secretaria de Desenvolvimento uma carteira de R$ 10 bilhões, distribuídos em 40 projetos de investimentos de diversos setores da economia. A instituição terá um presidente, até três diretores e um conselho deliberativo composto por secretários de Estado e representantes de entidades empresariais. Após o anúncio de Serra, haverá a primeira reunião do conselho deliberativo. ************ Lançamento da Agência Paulista de Promoção de Investimentos e Competitividade Data: 8 de dezembro de 2008 Horário: 12 horas Local: Palácio dos Bandeirantes, 2º andar - Salão dos Despachos Avenida Morumbi, nº4.500 (/17h05)