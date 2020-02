JP Morgan corta previsão de alta do PIB mundial no 1º trimestre por coronavírus

De olho nos impactos do surto de coronavírus, o JP Morgan reduziu sua projeção para o crescimento da economia mundial no primeiro trimestre de 2020 em 1,0 ponto porcentual, para 1,3%, o que seria o resultado mais fraco desde a crise financeira global. Em 31 de janeiro, a instituição apostava em crescimento de 2,3% no mesmo período.

"Mesmo assumindo que o surto diminua em breve e que esses choques negativos de demanda e oferta desapareçam, os danos de curto prazo à China e as repercussões no resto do mundo serão significativos", diz o JPMorgan, em nota. "Apertem os cintos. Vai ser um trimestre instável.".

O JPMorgan também reduziu suas previsões de crescimento para a China e para o Brasil, como informou o Broadcast.