JPMorgan reduz previsão de crescimento dos EUA

O JPMorgan reduziu sua projeção de crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) dos Estados Unidos no primeiro trimestre de 2019, de 2,25% para 2,0%, com base no impacto econômico da paralisação do governo federal, que já chega ao 20º dia.

"Cada semana que o governo federal permanece fechado subtrai de 0,1% a 0,2% do crescimento trimestral do PIB. Como a produção do setor governamental não é precificada e vendida no mercado, ela deve ser inferida pelo número de horas trabalhadas pelos funcionários do governo", destaca o banco americano.

O JPMorgan acrescenta, ainda, que se a paralisação for resolvida antes do final deste trimestre, isso implicaria um aumento no crescimento do PIB no segundo trimestre.

No entanto, a instituição optou por não alterar a projeção para a expansão da economia entre abril e junho, em 2,0%.