JPMorgan tem baixa contábil de US$1,3 bi e lucro menor no 4 tri O JPMorgan Chase & Co, terceiro maior banco dos Estados Unidos, divulgou nesta quarta-feira que seu lucro no quarto trimestre em operações contínuas caiu em consequência da baixa contábil de 1,3 bilhão de dólares relacionada a perdas com hipotecas de alto risco (subprime). O JPMorgan anunciou lucro no quarto trimestre de 2,97 bilhões de dólares, ou 0,86 dólar por ação, abaixo dos 3,91 bilhões de dólares, ou 1,09 dólar por ação, no mesmo período do ano anterior.