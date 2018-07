Jucá: Fundo Soberano será votado em plenário no dia 15 O líder do governo no Senado, Romero Jucá (PMDB-RR), comunicou hoje aos líderes partidários, durante reunião, que colocará em votação no plenário, no dia 15, o projeto que cria o Fundo Soberano do Brasil (FSB). A proposta está na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ), e o relator, senador Aloizio Mercadante (PT-SP), anunciou que apresentará amanhã seu parecer. Os governistas pretendem aprovar em plenário um requerimento para que a apreciação do Fundo Soberano seja feita apenas no plenário do Senado. A idéia do governo é a de evitar a obstrução nas comissões - como um eventual pedido de vista da oposição -, o que impediria o plenário de votar o texto neste ano. Por isso, a estratégia é aprovar urgência para o projeto e transferir diretamente para o plenário a apreciação dos pareceres apresentados nas comissões. A oposição resiste ao mérito do projeto do FSB. Se mantiver essa posição, a base aliada terá que aprovar o Fundo Soberano sozinha, o que pode ser feito por maioria simples.