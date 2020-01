Judiciário e Ministério Público estouram teto e governo tem que compensar em R$ 2,5 bilhões

A União teve que desembolsar R$ 2,496 bilhões em 2019 para cobrir o estouro no orçamento do Poder Judiciário e do Ministério Público da União. O ano de 2019 foi o último em que permitia a compensação com recursos de outros poderes em caso de descumprimento do teto de gastos.

LEIA TAMBÉM > Bombeiros enfrentam a polícia durante manifestação em Paris

Nos últimos três anos, coube ao Executivo cobrir os valores que órgãos de outros poderes gastaram acima do limite estabelecido, que é definido com base nos gastos do ano anterior. A compensação pela União já estava prevista no momento da elaboração do orçamento dos órgãos. Em 2020, porém, isso não será mais possível e os poderes terão que se enquadrar.

O Pode Judiciário executou, em 2019, R$ 2,36 bilhões a mais do que o limite estabelecido para o ano. O maior “estouro” foi na Justiça do Trabalho, onde os gastos ficaram R$ 1,63 bilhão acima do teto.

Também foram ultrapassados os máximos estabelecidos para a Justiça Federal (R$ 514 milhões), Justiça Militar (R$ 97 milhões), Justiça do Distrito Federal (R$ 80 milhões), Supremo Tribunal Federal (R$ 70 milhões), Justiça Militar da União (R$ 6,62 milhões), e Conselho Nacional de Justiça (R$ 3,8 milhões).

Para o Ministério Público da União (MPU), a compensação foi de R$ 90,05 milhões, sendo R$ 83 milhões para o MP e R$ 6 milhões para o Conselho Nacional do MP. Já o Poder Legislativo ficou dentro do limite.

Os valores do que foi executado acima do limite não foram divulgados pelo governo durante a entrevista em que o Tesouro Nacional apresentou os dados fiscais de 2019. Com o temor de “melindrar” outros poderes, o Tesouro tinha divulgado os dados já considerando a compensação da União – ou seja, com todos os órgãos dentro do teto. A divulgação dos dados foi feita no início da noite, após pedidos da imprensa.

Justiça

Uma decisão do Tribunal Regional do Trabalho (TRT) obrigou o governo a computar, em 2019, os gastos da Justiça do Trabalho que foram executados em 2020. Pela decisão, o Tesouro Nacional teve que contabilizar na base de cálculo do teto de dezembro R$ 80 milhões em despesas que só saíram do caixa efetivamente neste mês de janeiro.

O tamanho da base de 2019 é importante porque serve como cálculo para determinar o que cada órgão poderá gastar em 2020. Além disso, como não há compensação da União neste ano, os órgãos de outros poderes estão preocupados em manter o limite do teto.

De acordo com o secretário do Tesouro Nacional, Mansueto Almeida, os R$ 80 milhões foram pagos no último dia de 2019 e acabaram saindo do cofre apenas em 2020. Ele criticou a decisão judicial: “Se isso se tornar praxe, acaba o teto de gastos”, afirmou.

Os dados do teto de gastos do Ministério Público da União (MPU) também foram alterados por determinação do Tribunal de Contas da União (TCU). O Tesouro teve que incluir na base de 2016 R$ 121 milhões referentes a um crédito extraordinário aberto naquele ano para o órgão pagar auxílio moradia.