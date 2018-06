Juiz do DF determina instauração de CPI sobre a dívida pública; AGU vai recorrer Juiz Waldemar Cláudio de Carvalho, da 14ª Vara do Distrito Federal, ainda instituiu uma multa "pessoal" de R$ 100 mil por dia ao presidente do Senado Eunício Oliveira (MDB-CE) em caso de descumprimento da decisão