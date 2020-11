Jumpy, o utilitário perfeito para o seu negócio

A melhor combinação entre desempenho, economia e sustentabilidade. É isso que a linha de utilitários Jumpy, da Citroën, oferece tanto no transporte de cargas quanto no de passageiros.

“Há diversas vantagens em relação aos concorrentes”, conta o empresário Ricardo Inocêncio, do Grupo Inocêncio Multiassistência, sediado em Francisco Beltrão (PR). Nos últimos três anos, desde que a Citroën lançou o Jumpy no Brasil, o grupo já comprou cinco veículos da linha – três furgões de carga e dois de passageiros.

“A primeira grande diferença é a economia”, diz Inocêncio. Ele conta que está conseguindo pagar metade das parcelas dos financiamentos só com o que deixou de gastar com combustível em relação à média de consumo da frota de 60 veículos.

Outro ponto destacado pelo empresário é a versatilidade. “O tamanho é perfeito para as nossas necessidades. Proporciona a agilidade necessária no trânsito urbano, mas também conforto e segurança nas rodovias” descreve Inocêncio.

Recursos como suspensão independente na traseira, controle de estabilidade, piloto automático e indicador de fadiga, que alerta sobre a necessidade de uma parada após duas horas de movimento permanente, contribuem para essas sensações.

Vantagens de longo prazo

O gerente de Veículos Utilitários da Citroën, Lucas Lins, explica que um grande diferencial da linha Jumpy é a tecnologia do motor 1.6 Turbo, a diesel, com seis marchas e 115 cavalos de potência.

“Esse motor foi cuidadosamente escolhido, dentro portfólio do Grupo PSA, para as condições brasileiras”, diz Lins. “É uma opção que proporciona o melhor equilíbrio entre consumo e desempenho, além de ser excelente em termos de sustentabilidade. O nível de emissão de CO 2 é o menor da categoria no País”, ele descreve.

O resultado prático de tanta tecnologia é percorrer quase 900 km com um tanque – ou, nas palavras de Inocêncio: “Coloco R$ 100 de combustível, rodo a semana toda e ainda sobra.” Ele conta que tem até levado o Jumpy da empresa para usar em casa nos finais de semana, por ser confortável para toda a família e muito mais econômico que o carro particular.

“Pensamos muito na economia que o cliente fará a longo prazo”, explica Lins. Isso inclui estratégias como manutenções programadas com preço prefixado e a garantia de que, ao entregar o carro na concessionária às 9h para a manutenção agendada, o cliente o receberá de volta no mesmo dia.

“A soma de tudo isso faz muita diferença no final das contas, porque quem tem um utilitário precisa fazer dinheiro com o veículo e gastar o mínimo possível no dia a dia”, destaca Inocêncio.

Condições especiais de venda

Cinco vezes premiado pela imprensa especializada do Brasil e com vendas crescendo mês a mês no país, a linha Jumpy é composta atualmente por cinco modelos.

Além do original, com seis m3 de área, lançado em 2017, há uma versão maior do furgão – com 13 m3 – e duas de minibus, com 11 e 16 lugares. Recentemente, em outubro de 2020, chegou ao mercado a versão Vitré do Jumpy original, com vidros laterais de fábrica.

“A gente trouxe essa linha ao Brasil com o objetivo de fazer história e revolucionar o mercado”, diz Lins. “Pretendemos chegar aqui ao patamar que desfrutamos na Europa, onde o Grupo PSA detém 25% de participação em utilitários.”

Como parte dessa estratégia, há condições especiais de venda para empresas, como descontos e a possibilidade de só pagar a primeira parcela em 120 dias.

“Nossas concessionárias destacadas como ‘casa do frotista’ são especializadas em vendas de utilitários”, lembra o gerente de Veículos Utilitário da Citroën.

É possível, também, definir parcelas bem menores nos primeiros 12 meses do financiamento – uma forma de diminuir a pressão sobre o caixa e ganhar fôlego para recuperar os prejuízos decorrentes da pandemia.

Saiba mais sobre a linha Jumpy e outro produtos da Citroën no site www.citroen.com.br.

Assista o vídeo da live Linha de Utilitários Citroën