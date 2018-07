Juros americanos estão chegando a 'nível mais normal', diz presidente do Fed

O presidente do Federal Reserve (Fed, o banco central dos Estados Unidos), Jerome Powell, afirmou em entrevista que, embora os principais índices de inflação dos Estados Unidos tenham atingindo o nível de 2%, não se pode dizer que a meta tenha sido completamente atingida.

"A inflação está gradualmente se movendo ao nível de 2% e é neste nível simétrico que nós queremos que ela se mantenha", afirmou ao programa Marketplace, da rádio NPR. "Apenas alcançar e tocar uma vez o nível de 2% não cumpre a nossa meta. Mas estamos muito perto do nosso alvo."

Neste contexto, o presidente do Fed afirmou ainda estar "satisfeito" com os resultados obtidos pelos aumentos nas taxas de juros, reforçando o tom gradualista.

"Então, estamos retornando as taxas para um nível mais normal. Se deixarmos as taxas muito baixas por muito tempo, podemos ter uma inflação muito alta ou podemos ter bolhas de ativos ou bolhas imobiliárias. Se nos movermos muito rapidamente, então podemos inadvertidamente colocar a economia em recessão. Então, estamos sempre equilibrando essas duas coisas. Eu acho que por muitos anos não havia nada a equilibrar, tínhamos que manter as taxas baixas. Eu acho que como a economia ficou saudável, agora estamos em equilíbrio entre as duas coisas que temos que atravessar", afirmou.