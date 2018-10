Justiça dos EUA confirma condenação à Monsanto sobre herbicida à base de glifosato

Um juiz dos Estados Unidos confirmou nesta segunda-feira, 22, o veredito contra a Monsanto, da Bayer, no caso em que seu herbicida à base de glifosato é apontado como responsável pelo câncer terminal de um homem, fazendo com que as ações da empresa alemã desabassem 8%.

Em uma decisão do Supremo Tribunal da Califórnia, em San Francisco, a juíza Suzanne Bolanos disse que cortaria a indenização punitiva para US$ 39 milhões, de US$ 250 milhões, se os advogados do zelador de escola Dewayne Johnson concordassem.

A Bayer disse em um comunicado que a decisão de reduzir a indenização foi um passo na direção certa, mas ainda entraria com um recurso no Tribunal de Recursos da Califórnia, porque o veredicto não foi apoiado pelas evidências apresentadas no julgamento.

A Monsanto, que nega as acusações, pediu ao juiz que desconsidere todo o veredicto original de US$ 289 milhões ou ordene um novo julgamento.

Um júri em 10 de agosto apontou que os herbicidas à base de glifosato da empresa, incluindo o RoundUp e o Ranger Pro, causaram o câncer de Johnson e que a empresa não alertou os consumidores sobre os riscos.

A empresa alemã, que comprou a Monsanto este ano por US$ 63 bilhões, diz que décadas de estudos científicos e uso no mundo real mostraram que o glifosato é seguro para uso humano.