Justiça obriga Loggi a contratar motoboys em regime de CLT

A Justiça do Trabalho de São Paulo determinou nesta sexta-feira, 6, a existência de vínculo empregatício entre motoboys e a plataforma de entregas Loggi, que opera por site e por aplicativo.

A decisão, assinada pela juíza Lávia Lacerda Menendez, da 8ª Vara do Trabalho de São Paulo, vale para todo o território nacional. A sentença ocorre após ação civil pública protocolada pelo Ministério Público do Trabalho, em 27 de agosto do ano passado.

O despacho, de primeira instância, determina que a Loggi contrate até maio de 2020, em regime de CLT, todos os condutores cadastrados e que tenham realizados entregas entre outubro e dezembro de 2019. O não cumprimento da decisão acarretará em multa de R$ 10 mil por trabalhador em situação irregular.

A decisão também fixa o pagamento de R$ 30 milhões como "compensação pecuniária", além de proibir a empresa de realizar contratações de motoristas autônomos e controlar a jornada de trabalho desses profissionais - limitando a jornada a oito horas por dia.

Segundo estimativas do Sindicato dos Mensageiros Motociclistas do Estado de São Paulo (Sindimoto), a Loggi tem, apenas na capital paulista, 25 mil motoboys cadastrados. "Como a decisão é em nível nacional, não é possível determinar a abrangência da sentença e o volume de motoboys atingidos", afirma o presidente do sindicato, Gil Almeida Santos.

Segundo o sindicalista, a decisão desta sexta-feira deve impactar em outros processos similares, que correm na Justiça do Trabalho pelo País. "Em janeiro, já temos um outro julgamento do mesmo tipo, após denúncia similar do Ministério Público, que abarca o iFood", afirma Santos.

Procurada, a Loggi ainda não se pronunciou sobre a decisão da Justiça.