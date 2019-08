Kallas contrata Itaú BBA para estruturar IPO

Coluna do Broadcast, O Estado de S.Paulo

A Enforce, empresa de gestão de créditos vencidos do BTG Pactual, arrematou um lote de mais de R$ 500 milhões em empréstimos corporativos não pagos do Itaú Unibanco. São em torno de 500 contratos carregados por cerca de 80 devedores. O negócio já foi fechado, mas a operação em si ainda não está liquidada.

2 em 1

Essa foi a maior carteira que o Itaú já vendeu de créditos corporativos. O lote corresponde a duas carteiras que, inicialmente, seriam vendidas no primeiro semestre, mas que acabaram sendo unificadas por questões operacionais. Novos movimentos desse tipo por parte do Itaú são esperados por investidores para esta segunda metade do ano, já que o banco é um player bastante ativo neste mercado e o acessa de forma recorrente para se desfazer de operações vencidas e não pagas, os chamados créditos podres. Procurado, o Itaú não comentou. A Enforce também não se manifestou.