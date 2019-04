Kellogg vende marcas de cookies e outros negócios para a Ferrero por US$ 1,3 bi

A Kellogg concordou em vender seus negócios de cookies e de snacks de frutas para a Ferrero, por US$ 1,3 bilhão em dinheiro, disse a companhia nesta segunda-feira. A companhia disse que, com a venda, pretende se concentrar em negócios com maior perspectiva de crescimento. Em novembro, a Kellogg disse que estava estudando a venda das marcas de cookies Keebler e Famous Amos, assim como marcas de snacks de frutas. O negócio inclui ainda massas de torta e cones de sorvete.

Um porta-voz da Ferrero disse que os negócios que estão sendo adquiridos contam com 1.900 funcionários. No ano passado, esses negócios geraram cerca de US$ 900 milhões em vendas.

"Esse desinvestimento é mais uma ação que tomamos para remodelar e tornar mais focado nosso portfólio, o que vai resultar em menor complexidade, investimentos mais direcionados e maior crescimento", disse o CEO da Kellogg, Steve Cahillane.

A Ferrero vem buscando aumentar sua presença e oferta de produtos na América do Norte. No começo do ano passado, comprou o negócio de chocolates da Nestlé nos Estados Unidos, por cerca de US$ 2,9 bilhões.