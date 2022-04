Recall do Kinder Ovo é ampliado para Austrália e Canadá após casos de salmonela

Em resposta a dezenas de casos de salmonela ligados a ovos de chocolate Kinder na Europa, o grupo Ferrero está realizando recall do produto.

Agora, as unidades da Austrália e do Canadá estão fazendo recall de cestas de Páscoa e de alguns ovos de chocolate Kinder, desde quinta-feira. A empresa italiana, que já havia tomado ação semelhante no Reino Unido e na Irlanda, na quarta-feira, 6, ampliou o escopo da medida para incluir os doces que saem de fábrica na Bélgica.

Até terça-feira, 134 casos já haviam sido reportados por toda a Europa, com “chocolates específicos” identificados como a provável causa da doença, de acordo com a Autoridade de Segurança de Alimentação do velho continente. A maior parte dos casos foi na Grã-Bretanha, entre crianças com idade inferior a 10 anos.

Brasil

Na terça-feira, 5, após divulgação do recall no Reino Unido, a assessoria de imprensa da Ferrero informou que o Brasil não está envolvido neste processo. "Os produtos Kinder comercializados no Brasil são produzidos na América do Sul. Em outros países, a Ferrero está cooperando com as autoridades de alimentos sobre uma possível ligação com casos relacionados à salmonela."/ BLOOMBERG