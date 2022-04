Páscoa: Kinder Ovo sofre recall no Reino Unido após suspeita de salmonela

A duas semanas da Páscoa, o grupo italiano Ferrero está realizando recall dos ovos de chocolate Kinder Surprise das prateleiras do Reino Unido após possível ligação com dezenas de casos de salmonela.

A ação afeta produtos vendidos individualmente e em grupo. A marca Kinder Surprise é popular entre crianças e contém brinquedos colecionáveis dentro da casca do chocolate.

De acordo com a empresa, o chocolate afetado é produzido na Bélgica, mas pode ser que a medida seja estendida para outros países. A Food Standards Agency (FSA), agência de segurança da saúde do Reino Unido, aconselhou consumidores a não comprarem os produtos, que possuem data de validade entre 11 de julho e 7 de outubro.

Ao menos 63 casos de infecções com ligação com produtos da Ferrero foram encontrados, com a maioria deles em crianças com menos de 5 anos, segundo a FSA. / REUTERS