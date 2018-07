Klabin Segall anuncia planos conservadores O cenário de desaquecimento da economia com a crise global fez a incorporadora Klabin Segall adotar uma estratégia de cautela em seus planos de investimento para o ano que vem, segundo o presidente da companhia, Sergio Segall. Segundo ele, a empresa só lançará empreendimentos no ano que vem se sentir que existe demanda firme que assegure as vendas dos imóveis e ainda contar com recursos do Sistema Financeiro da Habitação (SFH). "Vamos lançar entre zero e R$ 1,6 bilhão em 2009", afirmou Segall.