Klabin vai ampliar fábrica no Paraná com investimento de R$ 2,6 bilhões

A gigante de papel e celulose Klabin comunicou nesta quarta-feira, 5, que seu conselho de administração aprovou um novo aporte para a segunda etapa do Projeto Puma II. Com isso, a fábrica incluirá a instalação de uma máquina de papel cartão. A alteração demandará um investimento adicional de R$ 2,6 bilhões.

De acordo com a empresa, o projeto prevê a expansão da capacidade no segmento de papéis para embalagem, por meio da construção de duas máquinas de papel com produção de celulose integrada, na unidade industrial Puma, no município de Ortigueira (PR).

O investimento bruto total do Projeto Puma II, atualizado pela variação cambial e inflação, vai totalizar R$ 12,9 bilhões, sendo R$ 1,2 bilhão em impostos recuperáveis. Desse montante, R$ 5,8 bilhões foram desembolsados até março deste ano, enquanto o restante será aplicado até 2023.

De acordo com a Klabin, a mudança da segunda etapa para viabilizar a produção de papel cartão levou em consideração, entre outros aspectos, o crescimento esperado para o mercado de embalagens, impulsionado pelo potencial de substituição de plástico.

A companhia diz que os investimentos serão realizados com caixa próprio. “Não há necessidade de contratação de financiamentos adicionais para o projeto”, afirma.