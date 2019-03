Kroton Educacional tem lucro líquido ajustado de R$403,4 milhões no quarto trimestre

A Kroton Educacional teve lucro líquido ajustado consolidado de R$ 403,4 milhões no quarto trimestre, uma queda de 17,4% na comparação anual, informou a companhia nesta sexta-feira, 29.

O resultado reflete mais despesas comerciais em meio à expansão geográfica das operações, ambiente competitivo acirrado e maiores níveis de depreciação de investimentos, entre outros fatores.

O desempenho operacional medido pelo lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda) ajustado atingiu R$ 509,57 milhões entre outubro e dezembro, recuo de 4,6% ano a ano.

Separadamente, a Kroton comunicou ainda que seu conselho de administração aprovou em reunião nesta sexta-feira a distribuição de dividendos no valor de R$ 43 milhões relativos ao exercício de 2018, com pagamento até 15 de abril.

Ao fim de dezembro, a Kroton contava com um total de 856.197 alunos, um número 2,3 por cento menor na comparação anual devido ao maior número de formaturas no período e ao aumento da evasão, sobretudo no ensino à distância (EAD), em cenário macroeconômico ainda desafiador.

Excluindo a Somos Educação, a empresa investiu R$ 109,6 milhões, 47% menos ante o último trimestre de 2017, destinando a maior parte dos recursos para desenvolvimento de conteúdo, sistemas e licenças de softwares.

A dívida líquida somava R$ 4,96 bilhões no fim do ano passado, ante caixa de R$ 2,2 bilhões em 2017, antes da aquisição da Somos. “É importante frisar que o atual patamar de endividamento é consistente com os projetos da companhia e inferior ao covenant acordado com os debenturistas”, esclareceu a companhia.